"Что за выходки?" Данилко пригрозил полицией за травлю украинских артистов-предателей

Известный украинский артист Андрей Данилко заявил, что он выступает против травли украинских артистов, которые выступают в России.

Такое высказывание прозвучало в интервью программе "Гордон" на "112 Украина".

"Я против таких выходок, какие устраивают против выступлений: не нравится вам Ани Лорак – не ходите, не покупайте билет. Идет мама Каролины на концерт – у нее вырывают цветы, топчут их. И я понимаю, что эту картинку потом покажут в Москве, что это происходит в Украине. И у меня такое впечатление, что они работают на этих людей. Почему полиция не реагирует на подобные штуки?" - сказал Данилко.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Данилко признался, что виделся с главой РФ Владимиром Путиным и тот вызвал у него симпатию.