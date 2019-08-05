"Что за рубец под пупком?" Каменских встревожила сеть снимком в купальнике

Украинская певица Настя Каменских, которая недавно вышла замуж за своего коллегу и продюсера Алексея Потапенко (Потапа), заинтриговала поклонников новым фото.
Поп-дива похвасталась снимком в купальнике на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Вопросы у пользователей вызвала странная отметина ниже пупка. Мнения разделились – некоторые предположили, что это шрам от хирургического вмешательства, другие же заподозрили певицу в злоупотреблении фоторедактором.
Настя Каменских
Instagram Насти Каменских
Настя Каменских
Instagram Насти Каменских
"Каменских поправилась, неужели она беременна?" "Что за рубец у вас под пупком?", "Что за пятно на границе с трусиками?" "Ужас, что с лицом, неудачное фото", "А что за пятно, где живот и трусы? Это фотошоп?" – написали в комментариях.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каменских заподозрили в беременности из-за явных изменений в фигуре.
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