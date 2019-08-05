"Что за рубец под пупком?" Каменских встревожила сеть снимком в купальнике

Украинская певица Настя Каменских, которая недавно вышла замуж за своего коллегу и продюсера Алексея Потапенко (Потапа), заинтриговала поклонников новым фото.

Поп-дива похвасталась снимком в купальнике на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Вопросы у пользователей вызвала странная отметина ниже пупка. Мнения разделились – некоторые предположили, что это шрам от хирургического вмешательства, другие же заподозрили певицу в злоупотреблении фоторедактором.

Настя Каменских Instagram Насти Каменских

Настя Каменских Instagram Насти Каменских

"Каменских поправилась, неужели она беременна?" "Что за рубец у вас под пупком?", "Что за пятно на границе с трусиками?" "Ужас, что с лицом, неудачное фото", "А что за пятно, где живот и трусы? Это фотошоп?" – написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каменских заподозрили в беременности из-за явных изменений в фигуре.

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!