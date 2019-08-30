"Что за клоунский прикид?" Лорак разозлила сеть новыми снимками

Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, нарвалась на очередную порцию гнева пользователей сети.
В Instagram певица опубликовала снимки, на которых она, вероятно, позирует в одежде своего молодого бойфренда.
Помимо комплиментов на артистку обрушилось много критики, которая касалась не только внешнего вида, но и переезда украинки в РФ.
"Пустышка русской пародии", "Что за клоунский прикид?" "Такая лягушка..." "Предатели вы все, и вы, Ани Лорак", - пишут хейтеры.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ани Лорак рассталась с супругом Муратом Налчаджиоглу, с которым прожила почти 10 лет в браке.
Причиной разрыва отношений стала измена Мурата, которая попала на видео с молодой моделью Яной Беляевой.
Информация о том, что певица решила развестись, появилась в октябре 2018 года.
Иск в суд был подан 4 декабря 2018 года, а первое заседание состоялось 24 декабря.
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