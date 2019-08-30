"Что за клоунский прикид?" Лорак разозлила сеть новыми снимками

Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, нарвалась на очередную порцию гнева пользователей сети.

В Instagram певица опубликовала снимки, на которых она, вероятно, позирует в одежде своего молодого бойфренда.

Помимо комплиментов на артистку обрушилось много критики, которая касалась не только внешнего вида, но и переезда украинки в РФ.

"Пустышка русской пародии", "Что за клоунский прикид?" "Такая лягушка..." "Предатели вы все, и вы, Ани Лорак", - пишут хейтеры.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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