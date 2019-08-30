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"Что за клоунский прикид?" Лорак разозлила сеть новыми снимками

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Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, нарвалась на очередную порцию гнева пользователей сети.

В Instagram певица опубликовала снимки, на которых она, вероятно, позирует в одежде своего молодого бойфренда.

"Что за клоунский прикид?" Лорак разозлила сеть новыми снимками
"Что за клоунский прикид?" Лорак разозлила сеть новыми снимками

Помимо комплиментов на артистку обрушилось много критики, которая касалась не только внешнего вида, но и переезда украинки в РФ.

"Пустышка русской пародии", "Что за клоунский прикид?" "Такая лягушка..." "Предатели вы все, и вы, Ани Лорак", - пишут хейтеры.

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"Что за клоунский прикид?" Лорак разозлила сеть новыми снимками
"Что за клоунский прикид?" Лорак разозлила сеть новыми снимками
"Что за клоунский прикид?" Лорак разозлила сеть новыми снимками
"Что за клоунский прикид?" Лорак разозлила сеть новыми снимками

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Ани Лорак
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