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"Что с собой сделала?!" Лорак в латексе поразила внешним видом

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Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, удивила поклонников изменениями внешнего вида.

В Instagram артистка опубликовала снимок в платье из латекса, позируя на фоне стены.

Пользователи сети обратили внимание на снимок и раскритиковали украинку. По их мнению, Лорак несколько изменилась, увеличив губы и грудь.

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Ани Лорак

Ани Лорак

Instagram

"Какой уродливый рот сделала", "Вся накачалась, а была красотка", "Что с собой сделала! Кукла резиновая", "К сожалению, так много пластики, жаль, а ведь была такая живая настоящая!" - пишут в сети.

"Что с собой сделала?!" Лорак в латексе поразила внешним видом
"Что с собой сделала?!" Лорак в латексе поразила внешним видом
"Что с собой сделала?!" Лорак в латексе поразила внешним видом
"Что с собой сделала?!" Лорак в латексе поразила внешним видом
"Что с собой сделала?!" Лорак в латексе поразила внешним видом
"Что с собой сделала?!" Лорак в латексе поразила внешним видом

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лорак удивила поклонников появлением на публике в необычном "свадебном" образе. Поклонники считают, что певица собирается вновь выйти замуж.

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Персона
Ани Лорак
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