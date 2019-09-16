"Лицо не человеческое": Лорак взбудоражила сеть переменами во внешности

Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, взбудоражила поклонников своим внешним видом. Так, она показала фото, на котором позировала в халате.

В сети отметили, что она выглядит слишком неестественно. Фото Лорак опубликовала на своей странице в Instagram.

"Как не крути годы берут свое", "Лицо уже не человеческое, ничего нет естественного", "Последнее время очень много фотошопа", "Что она с лицом себе сделала?", - пишут в сети.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Лорак опубликовала снимки, на которых позировала в одежде своего молодого бойфренда.

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