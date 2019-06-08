"Что с лицом?" Лорак опозорилась из-за полученной в России награды

Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, оконфузилась с полученной наградой в стране-агрессоре.

В Instagram артистка похвасталась, что стала победительницей премии Муз-ТВ 2019. "За каждой наградой стоит упорный труд", - добавила она.

При этом пользователи сети не оценили вид награды, сравнив ее с тазиком, а также раскритиковали внешний вид Лорак, указав на неудачный кадр.

"За труды" в России ей вручили то ли таз, то ли ночной горшок", "Но почему именно это фото, что с лицом, улыбкой, зубами", "Почему награда выглядит как телевизор в сказках: тазик и яблочко", "Что за тазик в руках?" - пишут комментаторы.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Лорак разозлила фанатов вульгарным снимком, на котором засветила обнаженную грудь в присутствии дочери.

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