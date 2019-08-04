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"Что с глазом?" Сеть встревожило новое фото Каменских с Потапом

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Украинская певица Настя Каменских (NK) и репер Алексей Потапенко (Потап), которые отпраздновали пышную свадьбу 23 мая, показали новое совместное фото.

Снимок опубликовал Потап на своей странице в Instagram. На нем супруги, одетые в стиле кэжуал, позируют в обнимку.

Многие подписчики назвали артистов очень красивой парой, пожелав им счастья в отношениях. Некоторые заметили напухший левый глаз репера, прокомментировав это.

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Потап и Каменских

Потап и Каменских

instagram.com/realpotap

"А что с глазом?" "Ячмень вылез", "Горько молодым!" "Лешка, пусть Настя плюнет тебе в глаз", "Загорелые персики", "Какие вы милые", – пишут в комментариях.

Потап и Настя Каменских

Потап и Настя Каменских

ГолосUA

"Что с глазом?" Сеть встревожило новое фото Каменских с Потапом

Скрин комментариев

"Что с глазом?" Сеть встревожило новое фото Каменских с Потапом

Скрин комментариев

"Что с глазом?" Сеть встревожило новое фото Каменских с Потапом

Скрин комментариев

"Что с глазом?" Сеть встревожило новое фото Каменских с Потапом

Скрин комментариев

"Что с глазом?" Сеть встревожило новое фото Каменских с Потапом

Скрин комментариев

"Что с глазом?" Сеть встревожило новое фото Каменских с Потапом

Скрин комментариев

"Что с глазом?" Сеть встревожило новое фото Каменских с Потапом

Скрин комментариев

"Что с глазом?" Сеть встревожило новое фото Каменских с Потапом

Скрин комментариев

"Что с глазом?" Сеть встревожило новое фото Каменских с Потапом

Скрин комментариев

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Персоны
Настя Каменских (NK) Алексей Потапенко (Потап)
Теги
шоу-бизнес фотографии Instagram
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