"Что с глазом?" Сеть встревожило новое фото Каменских с Потапом

Украинская певица Настя Каменских (NK) и репер Алексей Потапенко (Потап), которые отпраздновали пышную свадьбу 23 мая, показали новое совместное фото.
Снимок опубликовал Потап на своей странице в Instagram. На нем супруги, одетые в стиле кэжуал, позируют в обнимку.
Многие подписчики назвали артистов очень красивой парой, пожелав им счастья в отношениях. Некоторые заметили напухший левый глаз репера, прокомментировав это.
Потап и Каменских
instagram.com/realpotap
"А что с глазом?" "Ячмень вылез", "Горько молодым!" "Лешка, пусть Настя плюнет тебе в глаз", "Загорелые персики", "Какие вы милые", – пишут в комментариях.
Потап и Настя Каменских
ГолосUA
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Как сообщал OBOZREVATEL:
В сети давно ходили слухи, что между Потапом и Настей Каменских есть роман. В октябре 2017 года они сообщили, что ставят совместную деятельность на паузу.
В сентябре 2018 года артисты одновременно похвастались фото с Майами, а в августе отправились вместе в отпуск в Италию. Каменских периодически появлялась на публике с кольцом, которое напоминало обручальное.
А 17 января Потап и Настя вновь показали совместное фото за границей, породив новые слухи об отношениях. Также Каменских представляла снимки, на которых поклонники видели признаки беременности.
До последнего пара скрывала свои отношения от публики. Историю их любви читайте по этой ссылке.
23 мая состоялась долгожданная свадьба Каменских и Потапенко, на которой присутствовало больше сотни гостей и знаменитостей.
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