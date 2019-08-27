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Четвертый номер журнала OBOZREVATEL: профессии будущего, "голая" йога и самые сексуальные женщины

1.3т Читать материал на украинском

OBOZREVATEL выпустил четвертый номер своего проекта — журнала для тех, кто ищет качественную и интересную подачу информации в печатных СМИ.

Обложку украсила певица, ведущая, народная артистка Украины, очаровательная Тина Кароль.

Четвертый номер журнала OBOZREVATEL: профессии будущего, "голая" йога и самые сексуальные женщины

В номере за сентябрь-октябрь вы можете прочитать о:

  • Уроках 9/11: как 11 сентября 2001 года изменило мир

Четвертый номер журнала OBOZREVATEL: профессии будущего, "голая" йога и самые сексуальные женщины

  • Певице Alyosha, которая в эксклюзивном интервью рассказывает о ревности, скандалах и золотом правиле своей семьи

Четвертый номер журнала OBOZREVATEL: профессии будущего, "голая" йога и самые сексуальные женщины

  • Самых сексуальных женщинах Украины и мира

Четвертый номер журнала OBOZREVATEL: профессии будущего, "голая" йога и самые сексуальные женщины

  • Бархатном сезоне: куда поехать отдохнуть тем, кто не успел это сделать летом

Четвертый номер журнала OBOZREVATEL: профессии будущего, "голая" йога и самые сексуальные женщины

  • Том, чего не знают родители: 10 фактов о реформе образования в Украине

Четвертый номер журнала OBOZREVATEL: профессии будущего, "голая" йога и самые сексуальные женщины

  • Мифах об одной из самых популярных операций: увеличении губ

Четвертый номер журнала OBOZREVATEL: профессии будущего, "голая" йога и самые сексуальные женщины

  • Мобильных приложениях для знакомств: легко ли найти партнера для "быстрого" секса

Четвертый номер журнала OBOZREVATEL: профессии будущего, "голая" йога и самые сексуальные женщины

Редакция подготовила много актуального эксклюзивного контента.

Издание отличает принципиально новый формат подачи информации. Визуальная концепция позволяет понятно и интересно рассказать о самых важных темах. Общий тон номера подчеркивает слоган OBOZREVATEL "Каждый найдет свое".

Кроме того, читатели смогут найти на сайте понравившиеся темы, используя QR-код, размещенный в каждом материале журнала.

Четвертый номер журнала OBOZREVATEL: профессии будущего, "голая" йога и самые сексуальные женщины

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Города: Киев, Харьков, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Житомир, Одесса, Львов, Черновцы

Сети: Ашан, Эпицентр, VARUS, киоски прессы

А еще: аэропорты: Борисполь, Жуляны, Львов

  • OBOZREVATEL — интернет-СМИ №1 в Украине, которое завоевало высокую оценку.

  • OBOZREVATEL посещает 2,1 млн читателей ежедневно, 26 млн читателей в июле 2019 года

  • OBOZREVATEL — единственный украинский сайт, который составил конкуренцию прокремлевским ресурсам и входит в ТОП-15 рейтинга LiveInternet по выборке "Все страны".

  • Также мы — важный источник объективной информации для выходцев из постсоветских стран по всему миру. Среди наших читателей есть жители США, Израиля, Германии, Казахстана, Беларуси и других стран.

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