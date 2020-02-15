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15 февраля • обновлено в 20:07
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/ Новости шоу-бизнеса

"Чей Житомир?" Притула подколол Данилко на Нацотборе

3.1т
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Ведущий Нацотбора Сергей Притула попытался подколоть певца, одного из судей Андрея Данилко во время второго полуфинала.

Об этом стало известно из прямой трансляции телеканала СТБ на YouTube. По словам Притулы, из-за запрета на участие участникам, которые гастролировали в России, ему даже не с кем ругаться и задавать провокационные вопросы. Поэтому он будет цепляться к Андрею Данилко, с которым они часто устраивают словесные перепалки.

"Чей Житомир?" Притула подколол Данилко на Нацотборе

"Андрей Михайлович...чей Житомир?", — спросил у певца Притула.

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"Я, слава Богу, не конкурсант могу не отвечать.Тоже читал комментарии, что собрали не тех артистов. На мой взгляд, ребята очень хорошие, а конкурс необычный", — ответил Данилко.

"Надо искать хорошее в каждом конкурсанте. В шутках Притулы тоже нужно искать смешное? Нужно. Давайте нести позитив и радоваться", — подколол Притулу в ответ Данилко.

Смотреть видеотрансляцию Нацотбора онлайн:

Читайте все подробности второго полуфинала Нацотбора на OBOZREVATEL.

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Автор
Юрко Медянык
Тема
Евровидение-2020
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
ПРИТУЛА: "Когда на вечернице догорали свечи, пары располагались на соломе и начинали притулы – объятия, поцелуи, петтинг. Притулы ни к чему не обязывали, и на утро пары могли распадаться. Если девушка одному дала притуляться, то должна давать и другим. Поэтому постоянно формировались новые союзы. Отсутствие нижнего белья у девушек добавляло притулам пикантности. Парни выпрашивали у девушек возможность «намочить кончик» — совершить половой акт без дефлорации. Некоторые на вечерницах учились и «высмыкивать», извергая семя «в шмотку». Но из-за сексуальной неопытности молодежи, девушки на притуле могли лишаться невинности и беременеть." :-)))))
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семенов Александр
семенов Александр
Прытула, йуморной вуйка . точка !!!
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