"Чей Житомир?" Притула подколол Данилко на Нацотборе

Ведущий Нацотбора Сергей Притула попытался подколоть певца, одного из судей Андрея Данилко во время второго полуфинала.

Об этом стало известно из прямой трансляции телеканала СТБ на YouTube. По словам Притулы, из-за запрета на участие участникам, которые гастролировали в России, ему даже не с кем ругаться и задавать провокационные вопросы. Поэтому он будет цепляться к Андрею Данилко, с которым они часто устраивают словесные перепалки.

"Андрей Михайлович...чей Житомир?", — спросил у певца Притула.

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"Я, слава Богу, не конкурсант могу не отвечать.Тоже читал комментарии, что собрали не тех артистов. На мой взгляд, ребята очень хорошие, а конкурс необычный", — ответил Данилко.

"Надо искать хорошее в каждом конкурсанте. В шутках Притулы тоже нужно искать смешное? Нужно. Давайте нести позитив и радоваться", — подколол Притулу в ответ Данилко.

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