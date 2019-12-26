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26 декабря • обновлено в 14:01
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"Чей Крым?" Сердючка заинтриговала фанов заявлением о "Евровидении"

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Звезда украинской поп-музыки Верка Сердючка не исключила, что снова может принять участие в международном песенном конкурсе "Евровидение".

Интригующее заявление она сделала во время концерта "Вечер премьер с Екатериной Осадчей" на телеканале "1+1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Верка Сердючка

Верка Сердючка

Скриншот видео

Загадочную фразу она озвучила, когда презентовала зрителям свою новую песню Make It Rain Champagne, намекнув, что та может прозвучать со сцены конкурса.

"Вдруг опять будут выяснять, чей Крым на "Евровидении", то песня уже в принципе готова. Я так, для перестраховки", – пошутила Сердючка.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сердючка колко пошутила про оккупацию Крыма, когда рассказывала, как умудрилась выступить в костюме с Евровидения, который хранится в музее Стокгольма.

Напомним, Сердючка выступила на "Евровидении-2019" в Израиле с песней победительницы 2018 года Нетты Барзилай – ТOY.

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Читайте все новости по теме "Евровидение-2020" на OBOZREVATEL.

Автор
Мила Озеровская Мила Озеровская
Тема
Евровидение-2020
Персона
Верка Сердючка
Место
Украина
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фил филька
фил филька
действительно. эй псевдопатриотическая шелупень, чей крым?)) украинский? а зачем пограничные посты на взъезде на полустров?)) российский? а почему турчинова не посадили тогда?))
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