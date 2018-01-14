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"Чего ж такая страшная?!" Лобода ужаснула сеть своим видом

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Скандальная украинская певица Светлана Лобода, которая недавно заявила, что в 2018 году хочет родить второго ребенка, ужаснула сеть своим внешним видом.

На своей странице в Instagram Лобода опубликовала видеоприглашение на очередной концерт в России.

Пользователи сети пришли в ужас от того, как выглядит 35-летняя певица. В частности, люди обращают внимание на ее губы.

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"Страшненькая", "Че ж такая страшная?", "Ужас, перебор ботокса, губы вообще жесть", "Напоминает мощный сочный бургер", "Стала ужастиком", "Что-то вообще с внешностью проблемы стали", "Что с лицом?" - пишут комментаторы.

Как писал "Обозреватель", недавно Лобода удивила поклонников фотографией с отдыха.

Персона
Светлана Лобода
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