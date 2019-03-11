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СпортLady

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Была с любовником? Голая Волочкова похвасталась пошлым шпагатом

2.3тЧитать материал на украинском

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала новое откровенное фото.

В Instagram артистка выложила традиционный для себя снимок в шпагате, на котором она позирует лишь в нижнем белье, засветив грудь.

При этом из-за частой критики в сторону Волочковой она скрыла комментарии, оставив загадочную подпись к фото: "Растягиваю удовольствие от встречи с интересным человеком, который был у меня в гостях".

Новости
"Все видно, да?" Волочкова удивила фанатов неожиданным шпагатом
Была с любовником? Голая Волочкова похвасталась пошлым шпагатом
Была с любовником? Голая Волочкова похвасталась пошлым шпагатом

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Волочкова устроила публичную драку во время съемок на телевидении. Также в потасовке участвовал актер Никита Джигурда.

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Персона
Анастасия Волочкова
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
А Обоз такое зачем публикует? Тут одни старички-дрочеры рулят?
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