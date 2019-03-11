Была с любовником? Голая Волочкова похвасталась пошлым шпагатом

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала новое откровенное фото.

В Instagram артистка выложила традиционный для себя снимок в шпагате, на котором она позирует лишь в нижнем белье, засветив грудь.

При этом из-за частой критики в сторону Волочковой она скрыла комментарии, оставив загадочную подпись к фото: "Растягиваю удовольствие от встречи с интересным человеком, который был у меня в гостях".

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Волочкова устроила публичную драку во время съемок на телевидении. Также в потасовке участвовал актер Никита Джигурда.

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