Главная Новости
10 мая • обновлено в 20:30
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Новости шоу-бизнеса

Бузову раскритиковали в сети за фотосессию к 9 Мая

1.2т
Читать материал на украинском

Российскую артистку Ольгу Бузову раскритиковали в сети за фотосессию в военной форме, посвященную 75-летию Дня Победы.

Соответствующую публикацию она сделала на своей странице в Instagram. На фото она изображена в военной форме с макияжем и маникюром, что, в частности, и вызвало шквал критики со стороны фолловеров.

По мнению юзеров, артистка неискренне пытается "примазаться" к торжественным событиям, также многие посчитали ее фото позерством. Подписчики оставили под снимками негативные комментарии: "С макияжем и маникюром", "Поменьше макияжа не пробовала?", "показушница", "на войне в макияже не ходят". Также ее призвали снять форму, чтобы не позорить ветеранов: "Снимай форму, ты позор России, а дедов с бабушками не позорь, снимай".

Ольгу Бузову раскритиковали за фотосессию в военной форме

Ольгу Бузову раскритиковали за фотосессию в военной форме

Инстаграм Бузовой

"На войне так не красились": Бузову раскритиковали в сети за фотосессию к 9 Мая

Скриншот

"На войне так не красились": Бузову раскритиковали в сети за фотосессию к 9 Мая

Скриншот

"На войне так не красились": Бузову раскритиковали в сети за фотосессию к 9 Мая

Скриншот

"На войне так не красились": Бузову раскритиковали в сети за фотосессию к 9 Мая

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 27-летний бойфренд Ольги Бузовой жестко разыграл артистку, вылив на нее ведро воды.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!

Автор
Марина Погорилко
Персона
Ольга Бузова
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
7
5
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу

Коронавирус. Самое важное

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги