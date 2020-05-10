"На войне так не красились": Бузову раскритиковали в сети за фотосессию к 9 Мая

Российскую артистку Ольгу Бузову раскритиковали в сети за фотосессию в военной форме, посвященную 75-летию Дня Победы.

Соответствующую публикацию она сделала на своей странице в Instagram. На фото она изображена в военной форме с макияжем и маникюром, что, в частности, и вызвало шквал критики со стороны фолловеров.

По мнению юзеров, артистка неискренне пытается "примазаться" к торжественным событиям, также многие посчитали ее фото позерством. Подписчики оставили под снимками негативные комментарии: "С макияжем и маникюром", "Поменьше макияжа не пробовала?", "показушница", "на войне в макияже не ходят". Также ее призвали снять форму, чтобы не позорить ветеранов: "Снимай форму, ты позор России, а дедов с бабушками не позорь, снимай".

Ольгу Бузову раскритиковали за фотосессию в военной форме Инстаграм Бузовой

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 27-летний бойфренд Ольги Бузовой жестко разыграл артистку, вылив на нее ведро воды.

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