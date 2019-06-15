"Булочки подгорели": сверкнувшая грудью Лобода вызвала ажиотаж в сети

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, похвасталась пикантным снимком на отдыхе.

В Instagram артистка показала, как отдыхает, сообщив, что у нее начался "маленький отпуск". На фото Лобода позирует в черной кепке и очках, слегка обнажив грудь.

Поклонники певицы рассыпались в комплиментах звезде, однако нашлись и те, кто раскритиковал внешность 36-летней киевлянки.

"Сексуальная грудь", "Страх, что делать с такими губами, как инкубаторские", "Булочки подгорели", "Страшилка", "Начинается обнаженка", - пишут комментаторы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этом году Лобода участвовала в российской музыкальной премии МузТВ, где получила награду. Вокруг нее разгорелся скандал. В частности, очевидцы рассказали, что певец Сергей Лазарев обматерил ее на вручении премии. Однако позже он прокомментировал ситуацию, отшутившись, что это чья-то фантазия.

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