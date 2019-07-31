"Будет взрывоопасно": стало известно о "горячей" участнице шоу "Танці з зірками"

Эпатажная украинская певица MARUV (Анна Корсун) приняла вызов для участия в новом сезоне популярного шоу "Танці з зірками-2019".
Об этом стало известно благодаря "#танціззіркамиchallenge", который проходит в официальном Instagram-канале проекта (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).
"Это будет взрывоопасно. Эпатажная и яркая артистка MARUV принимает #танціззіркамиchallenge и будет участвовать в новом сезоне Танцы со звездами", – сказано в сообщении к видео, на котором Корсун в традиционном для нее латексе и на огромных шпильках согласилась участвовать в шоу.
MARUV
кадр из видео
Дискобол отправился в сторону Полиграфа Шарикоff, более известного как Серега, олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Анны Ризатдиновой и тренера "Голос. Діти" Позитива.
Це буде вибухово 🔥 Епатажна та яскрава артистка MARUV @maruvofficial приймає #танціззіркамиchallenge і братиме участь у новому сезоні Танці з зірками. Цікаво побачити співачку на паркеті? Тим часом дискобол обирає нових учасників сезону і прямує до Поліграфа Шарікоff, більш відомого як Серьога, олімпійської чемпіонки з художньої гімнастики Анни Різатдінової і тренера "Голос.Діти" Позитива. @poligrafofficial @anna_rizatdinova @positiff
Как сообщал OBOZREVATEL, первыми названными участниками нового сезона стали телеведущий Владимир Остапчук, звезда "Дизельшоу" Виктория Булитко, актер Михаил Кукуюк и Надежда Матвеева.
Позже в сети разгорелись споры вокруг нового сезона – многие поклонники шоу хотели увидеть на паркете украинского музыканта Потапа.
Также вызов на участие в проекте приняли ведущая "Завтрак с "1+1" Людмила Барбир, актриса Ксения Мишина и актер Алексей Яровенко.
Жюри в этом году стали: всемирно известный британский хореограф Франциско Гомес, хореограф Влад Яма и прима-балерина Катерина Кухар.
Последним перед Корсун согласился участвовать ведущий проекта "Одруження наосліп" Даниэль Салем.
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