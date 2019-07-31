"Будет взрывоопасно": стало известно о "горячей" участнице шоу "Танці з зірками"

Эпатажная украинская певица MARUV (Анна Корсун) приняла вызов для участия в новом сезоне популярного шоу "Танці з зірками-2019".

Об этом стало известно благодаря "#танціззіркамиchallenge", который проходит в официальном Instagram-канале проекта (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Это будет взрывоопасно. Эпатажная и яркая артистка MARUV принимает #танціззіркамиchallenge и будет участвовать в новом сезоне Танцы со звездами", – сказано в сообщении к видео, на котором Корсун в традиционном для нее латексе и на огромных шпильках согласилась участвовать в шоу.

MARUV кадр из видео

Дискобол отправился в сторону Полиграфа Шарикоff, более известного как Серега, олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Анны Ризатдиновой и тренера "Голос. Діти" Позитива.

Как сообщал OBOZREVATEL, первыми названными участниками нового сезона стали телеведущий Владимир Остапчук, звезда "Дизельшоу" Виктория Булитко, актер Михаил Кукуюк и Надежда Матвеева.

Позже в сети разгорелись споры вокруг нового сезона – многие поклонники шоу хотели увидеть на паркете украинского музыканта Потапа.

Также вызов на участие в проекте приняли ведущая "Завтрак с "1+1" Людмила Барбир, актриса Ксения Мишина и актер Алексей Яровенко.

Жюри в этом году стали: всемирно известный британский хореограф Франциско Гомес, хореограф Влад Яма и прима-балерина Катерина Кухар.

Последним перед Корсун согласился участвовать ведущий проекта "Одруження наосліп" Даниэль Салем.

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!