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"Будет взрывоопасно": стало известно о "горячей" участнице шоу "Танці з зірками"

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Эпатажная украинская певица MARUV (Анна Корсун) приняла вызов для участия в новом сезоне популярного шоу "Танці з зірками-2019".

Об этом стало известно благодаря "#танціззіркамиchallenge", который проходит в официальном Instagram-канале проекта (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Это будет взрывоопасно. Эпатажная и яркая артистка MARUV принимает #танціззіркамиchallenge и будет участвовать в новом сезоне Танцы со звездами", – сказано в сообщении к видео, на котором Корсун в традиционном для нее латексе и на огромных шпильках согласилась участвовать в шоу.

MARUV

MARUV

кадр из видео

Новости
"Танці з зірками-2019": самые горячие фото новой участницы шоу

Дискобол отправился в сторону Полиграфа Шарикоff, более известного как Серега, олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Анны Ризатдиновой и тренера "Голос. Діти" Позитива.

Це буде вибухово 🔥 Епатажна та яскрава артистка MARUV @maruvofficial приймає #танціззіркамиchallenge і братиме участь у новому сезоні Танці з зірками. Цікаво побачити співачку на паркеті? Тим часом дискобол обирає нових учасників сезону і прямує до Поліграфа Шарікоff, більш відомого як Серьога, олімпійської чемпіонки з художньої гімнастики Анни Різатдінової і тренера "Голос.Діти" Позитива. @poligrafofficial @anna_rizatdinova @positiff

Публикация от Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1)

Как сообщал OBOZREVATEL, первыми названными участниками нового сезона стали телеведущий Владимир Остапчук, звезда "Дизельшоу" Виктория Булитко, актер Михаил Кукуюк и Надежда Матвеева.

Позже в сети разгорелись споры вокруг нового сезона – многие поклонники шоу хотели увидеть на паркете украинского музыканта Потапа.

Также вызов на участие в проекте приняли ведущая "Завтрак с "1+1" Людмила Барбир, актриса Ксения Мишина и актер Алексей Яровенко.

Жюри в этом году стали: всемирно известный британский хореограф Франциско Гомес, хореограф Влад Яма и прима-балерина Катерина Кухар.

Последним перед Корсун согласился участвовать ведущий проекта "Одруження наосліп" Даниэль Салем.

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Персона
MARUV
Место
Украина
Тег
Танці з зірками
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Поpoшенко Хуйло
Поpoшенко Хуйло
та xyй вам у рота
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