''Будет артистка!'' Дочь Ани Лорак неожиданно появилась в шоу ''Голос''

Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, удивила сеть появлением дочери Софии на вокальном шоу "Голос".

Соответствующее фото артистка опубликовала в Instagram после громкой новости о разводе с мужем Муратом Налчаджиоглу, который ранее изменил Лорак. "Сегодня моя помощница София помогала мне на прямом эфире", — подписала снимок певица.

Поклонники Лорак не ожидали увидеть ее вместе с дочерью на популярном проекте. Они уверены, что у ребенка также есть шансы стать в будущем певицей.

"Дочка просто супер, очень музыкальная как зажигала в зрительном зале, в общем наверно будет артистка!" "Мамина умничка", "А София музыкой занимается?" — пишут они.

Как сообщал OBOZREVATEL, после новости о разводе Лорак показала поклонникам трогательное семейное фото.