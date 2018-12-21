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''Будет артистка!'' Дочь Ани Лорак неожиданно появилась в шоу ''Голос''

1.3тЧитать материал на украинском

Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, удивила сеть появлением дочери Софии на вокальном шоу "Голос".

Соответствующее фото артистка опубликовала в Instagram после громкой новости о разводе с мужем Муратом Налчаджиоглу, который ранее изменил Лорак. "Сегодня моя помощница София помогала мне на прямом эфире", — подписала снимок певица.

Поклонники Лорак не ожидали увидеть ее вместе с дочерью на популярном проекте. Они уверены, что у ребенка также есть шансы стать в будущем певицей.

''Будет артистка!'' Дочь Ани Лорак неожиданно появилась в шоу ''Голос''
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"Дочка просто супер, очень музыкальная как зажигала в зрительном зале, в общем наверно будет артистка!" "Мамина умничка", "А София музыкой занимается?" — пишут они.

''Будет артистка!'' Дочь Ани Лорак неожиданно появилась в шоу ''Голос''
''Будет артистка!'' Дочь Ани Лорак неожиданно появилась в шоу ''Голос''
''Будет артистка!'' Дочь Ани Лорак неожиданно появилась в шоу ''Голос''
''Будет артистка!'' Дочь Ани Лорак неожиданно появилась в шоу ''Голос''
''Будет артистка!'' Дочь Ани Лорак неожиданно появилась в шоу ''Голос''
''Будет артистка!'' Дочь Ани Лорак неожиданно появилась в шоу ''Голос''
''Будет артистка!'' Дочь Ани Лорак неожиданно появилась в шоу ''Голос''

Как сообщал OBOZREVATEL, после новости о разводе Лорак показала поклонникам трогательное семейное фото.

Персона
Ани Лорак
Место
Россия
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