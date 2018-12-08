''Брови маркером, волосы на столе'': новое фото Волочковой ужаснуло фанатов

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками в социальной сети новой фотографией, вызвав волну критики в свой адрес.

Снимок-селфи, на котором артистка сидит перед зеркалом, ожидая грима, россиянка обнародовала на своей странице в Instagram. В подписи к фото она рассказала, что создает образ для сьемок клипа на новую записанную ею песню.

Пользователи сети удивились такой новости. Они считают, что музыкальная карьера Волочковой обречена на провал.

instagram.com/volochkova_art

Многие комментаторы обратили внимание на неряшливый внешний вид женщины, а также на неубранный стол.

"Чувствую, образ в очередной раз будет провальным", "В курицу гримируют?" "Настя, поменяйте уже этот костюм. Нельзя таскать его не снимая", "Уже скакать не может, петь начала. Старость не радость", "Пощадите наши уши", "Теперь и певица… Караул!" "Нет! Только не пойте", "Какой засранный стол, еще и запасные волосы", "Это кольцо на бижутерию смахивает", "Какие у вас красивые волосы! На столе…", "А брови маркером рисуете?" — пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Волочкова заявила, что у нее появился любимый мужчина, но она не хочет раскрывать его имя.

Анастасия также удивила фанатов серией откровенных снимков с неизвестным. На фото она не показывала его лица, но при этом в постах в социальной сети называла его любимым. Так, на одном из фото артистка и ее возлюбленный позировали обнаженными в кровати. На других фото она показала свои ноги, которые мужчина держит в руках, при этом весьма романтически подписав снимок.

Наибольший фурор произвела пошлая фотография звезды, на которой она сидит сверху на любовнике, а сам мужчина демонстрирует неприличный жест рукой.

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