"Кабацкий подход": Лоза жестко прокомментировал выступление Metallica

Российский музыкант Юрий Лоза прокомментировал исполнение песни Виктора Цоя "Группа крови" американским коллективом Metallica.

Так, на своей странице в Facebook Лоза написал, что в нем нет ничего удивительного, поскольку по всему миру музыканты выступают с композициями стран, в которых проходят гастроли. Кроме того, по его мнению, музыканты подошли к задаче не тщательно.

Юрий Лоза Фото: ria.ru

"Общемировая практика — разучить шлягер страны, в которую едешь на гастроли. Обычно это происходит следующим образом: местному прокатчику коллектива дается задача — найти что-то хорошо знакомое аудитории, только с простой гармонией, минимумом текста и незатейливой мелодией, чтобы сильно не заморачиваться. Если артисты хотят продемонстрировать уважение к публике, то ищут новое звучание, а текст учат наизусть. А если хотят, как говорится, "бросить кость", то не вникая в смысл пишут все на бумажке знакомым шрифтом и кладут ее перед собой на пюпитр. В случае с "Metallica" был избран именно этот вариант", — возмутился Лоза.

Также он добавил, что американский исполнил коллектив песню Цоя с "кабацким подходом".

"Что до аранжировки — увы, но ничего нового американцы в песню Цоя привносить не захотели — спели близко к оригиналу. Короче, типично кабацкий подход — отстреляться и забыть как страшный сон", — подытожил Лоза.

Как сообщал OBOZREVATEL, Metallica исполнила песню Цоя "Группа крови" во время концерта на московском стадионе "Лужники".

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