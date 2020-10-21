Британский музыкант Стивен Ридли впервые выступит в Украине

12 марта 2021 года в Киеве даст концерт молодой британский музыкант Стивен Ридли.

Стивен – автор музыки и текстов, виртуозный пианист и чувственный вокалист, который быстро набирает популярность в онлайне, пачками получает положительные отзывы музыкальных критиков и собирает тысячные залы по всему миру.

"Многие артисты отказываются от мечты о большой сцене и возвращаются к обычной жизни, часто теряя многолетнюю практику, но выбирая стабильность. Стивен Ридли сделал наоборот: отказался от многообещающей карьеры в инвестиционном банкинге, чтобы реализовать свою мечту стать успешным артистом. Я видел выступления Стивена несколько раз, и меня восхищает, как он чувствует песни. Независимо от того, выполняет он кавер или собственный трек, вы чувствуете его в самой основе композиции, его живую эмоцию, экспрессивно выраженную каждой нотой и словом", – Danny Williams, London Lifestyle Magazine

Несколько фактов о Стивене Ридли:

имеет безупречную внешность и манеры британского денди

напрямую общается с фанами в социальных сетях

часто играет уличные концерты

на концертах исполняет как собственные песни, так и кавера мировых хитов, которые в его исполнении получают новое прочтение

осенью планирует представить дебютный альбом

Список фанов Стивена Ридли пополняется с первого просмотра его лайвов. Можете проверить:

По опыту Билли Айлиш мы знаем, что в современном диджитал мире успех артиста может начаться задолго до выхода первого альбома. Не пропустите возможность осенью услышать новое музыкальное открытие Британии в Украине.

Концерт талантливого Стивена Ридли состоится в Киеве в Международном центре культуры и искусств 12 марта. За два дня до киевского шоу, 10 марта, Стивен запланировал концерт во Львовской Опере. Слушать артиста комфортнее в "сидячем" зале, поэтому организаторы события выбрали лучшие для этого формата локации в Киеве и Львове. Прийти на концерт можно всей семьей, музыка Ридли рекомендуется каждому.

Важно: во время концерта организатор события гарантирует соблюсти все официальные правила и нормы безопасности, предусмотренные для проведении концертов в Украине этой осенью.

Билеты можно приобрести по ссылке.