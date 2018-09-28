Британец с бионическим членом впал в кому после первого в жизни секса

Британец Эндрю Уорлд из города Манчестер впал в кому после первого в своей жизни секса.

45-летний мужчина с рождения не имел члена и только три месяца назад врачи смогли вживить ему бионический пенис, сделанный из кожи и мышц левой руки Уорлда. Об этом пишет Daily Star.

Спустя неделю после первого в жизни полового акта британца нашли без сознания. Его госпитализировали. В больнице он пять дней провел в коме, а потом его состояние стало улучшаться.

Точную причину комы врачи назвать не смогли. Однако потом было принято решение удалить мужчине желчный пузырь.

Бионический пенис стоимостью 66 тысяч долларов был вживлен британцу специалистами Клиники Университетского колледжа Лондона. Он оснащен специальным насосом, а эрекция вызывается нажатием кнопки.

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