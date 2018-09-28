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ШоуКияни

Британец с бионическим членом впал в кому после первого в жизни секса

5.1тЧитать материал на украинском

Британец Эндрю Уорлд из города Манчестер впал в кому после первого в своей жизни секса.

45-летний мужчина с рождения не имел члена и только три месяца назад врачи смогли вживить ему бионический пенис, сделанный из кожи и мышц левой руки Уорлда. Об этом пишет Daily Star.

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Спустя неделю после первого в жизни полового акта британца нашли без сознания. Его госпитализировали. В больнице он пять дней провел в коме, а потом его состояние стало улучшаться.

Точную причину комы врачи назвать не смогли. Однако потом было принято решение удалить мужчине желчный пузырь.

Британец с бионическим членом впал в кому после первого в жизни секса

Бионический пенис стоимостью 66 тысяч долларов был вживлен британцу специалистами Клиники Университетского колледжа Лондона. Он оснащен специальным насосом, а эрекция вызывается нажатием кнопки.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, итальянские специалисты достигли успеха в области реконструктивной хирургии в онкологии и смогли запустить уникальную технологию, которая позволит заменять человеческие кости протезами.

Место
Великобритания
Объект
Секс
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
У Украинцев открываются большие перспективы!
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