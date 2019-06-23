Брежнева сверкнула пышной грудью, выпрыгнув из бассейна: горячее видео

Украинская певица Вера Брежнева, которая живет и работает в России, вызвала ажиотаж в сети жарким видео.

Артистка опубликовала в Instagram видео с отдыха, на котором она, вынырнув из бассейна, сверкнула пышной грудью в черном купальнике.

Пользователи сети буквально засыпали звезду комплиментами. "Красивая женщина", "Богиня", "Она фантастична", "Супер", "Красота вечная", "Как Афродита", - пишут они.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Брежневу пристыдили за дерзкий наряд на фоне роскошного красного авто в латексном черном боди с глубокими вырезами.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!