Брежнева сверкнула пышной грудью, выпрыгнув из бассейна: горячее видео

Украинская певица Вера Брежнева, которая живет и работает в России, вызвала ажиотаж в сети жарким видео.
Артистка опубликовала в Instagram видео с отдыха, на котором она, вынырнув из бассейна, сверкнула пышной грудью в черном купальнике.
Пользователи сети буквально засыпали звезду комплиментами. "Красивая женщина", "Богиня", "Она фантастична", "Супер", "Красота вечная", "Как Афродита", - пишут они.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Брежневу пристыдили за дерзкий наряд на фоне роскошного красного авто в латексном черном боди с глубокими вырезами.
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