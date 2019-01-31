Брежнева сверкнула обнаженными ягодицами на Мальдивах: горячие фото

Украинская певица и актриса Вера Брежнева показала поклонникам, как отдыхает на Мальдивах.

Звезда опубликовала в Instagram-сторис фото и видео с поездки на необитаемый остров на яхте, где засветила упругую "пятую точку" в купальнике.

Брежнева рассказала, что на Мальдивы стоит поехать из-за невероятно красивой природы. Девушки нашли на острове пластиковые бутылки, после чего решили устроить капитальную уборку. Результаты работы певица также продемонстрировала в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Брежнева показала снимок, на котором она позировала со своей подругой, моделью Еленой Перминовой на Мальдивах. Девушек назвали близняшками.

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