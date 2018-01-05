"Брала за горло": Руслана рассказала, как прессовала Захарченко

Народная артистка Украины, певица Руслана Лыжичко рассказала, как вела переговоры и спорила с главарем террористов "ДНР" Александром Захарченко об освобождении украинских заложников в 2014 году.

"Мы в переговорах не были настолько значимыми, просто я ехала и, как говорится, брала за горло: "Просто отдай! Я не могу тебе привезти твоих людей. Просто отдай мне наших людей". Я говорила это лично Захарченко. И первый мой обмен был (без единого человека!) – мы приехали и забрали сразу 16 ребят", – заявила Лыжичко, передает "Гордон".

От семьи Руслана скрыла информацию о том, что поедет на оккупированную территорию.

"Представь себе: 26–27 августа, когда мы уже понимали, что в Иловайске – трагедия, мы понимаем, что Киев замалчивает это, понимаем, что власть дает свою интонацию событиям, и мы уже не верим… Я знала, что "Офицерский корпус" занимается обменом военнопленных, мы сконтактировали, я говорю: "Я поеду с вами". Я скрыла эту информацию от своей семьи. Более того, со мной была мама на концерте – я группу и маму посадила в самолет, а сама говорю: "Мне надо остаться", – вспомнила Руслана.

Певица подчеркивает, что не имеет никаких отношений с Захарченко. Впрочем, Руслане с террористами приходилось "очень много спорить", говорит она.

"Какие у меня могут быть отношения с Захарченко? У меня не может быть с ним отношений. Это человек, который… Не люблю этого слова, но это враг. Даже в нашем гимне "згинуть наші воріженьки" – мы даже в гимне не хотим агрессивно говорить о нашем враге. Но по факту это враг, и он им остается. Не могу сказать, что я сейчас помню все наши разговоры… Приходилось очень много спорить и объяснять, почему они должны отдать мне людей. Представь, я приезжаю и мне говорят: "Ты заберешь сегодня только 15". Я говорю: "19". Они: "Только 15". Я: "17". И вот-вот я дожимаю", – сказала Лыжичко.

По словам певицы, террористы по какой-то причине имели особое к ней отношение.

"По их версии: у них был какой-то особый респект ко мне за мое мужество, за мою победу на "Евровидении", за то, что я такая вся правдивая… Наверное, нам сложно слушать все эти выступления, потому что они убили близких нам людей… Поэтому давай не трогать эту тему, она очень болезненная. Но я помню эпизод, когда мы приезжаем на базу, где удерживают наших ребят, и выходят 30 наших парней, а мне из 30 нужно выбрать всего лишь 15. Я должна была сама это сделать! И я помню, как наши ребята подталкивали друг друга: "Забери этого – у него двое детей", "Забери этого – он самый младший", "Забери этого, потому что он болеет", – добавила артистка.

Как писал "Обозреватель", по данным Службы безопасности Украины, боевики "Л/ДНР" продолжают удерживать 103 украинца. В Кабмине допускают, что очередной обмен пленными на Донбассе может состояться в январе-феврале 2018 года.