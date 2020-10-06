Борщ войдет в перечень культурного наследия Украины

Приготовление украинского борща войдет в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины по рекомендации Экспертного совета при Министерстве культуры и информационной политики.

Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко на своем официальном Telegram-канале. Он также добавил, что дальше будет продолжаться работа над тем, чтобы борщ включили в культурное наследие ЮНЕСКО.

"Традиции, живые проявления нематериальной культуры являются важным компонентом кросс-культурного диалога поколений. Они играют большую роль в формировании национального мировоззрения. В условиях растущей глобализации – это одно из условий сохранения культуры для последующих поколений. Рад, что аутентичный процесс приготовления борща теперь официально станет признанным достоянием украинских традиций", – заявил Ткаченко.

Кроме этого, по словам Ткаченко, в Национальный перечень войдут: технология создания Клембовский рубашки "с цветком", пасхальное гуляние "Водить Властелина" в селе Роскошевка Теплицкого района Винницкой области, борщевская народная вышивка, карпатское лижникарство.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко похвасталась собственноручно приготовленным украинским борщом.