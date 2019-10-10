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10 октября • обновлено в 14:01
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Большой пресс-марафон Зеленского: стало известно, чем кормят у президента

2.7т Читать материал на украинском

В четверг, 10 октября, начался пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского с украинскими и зарубежными журналистами на территории Kyiv Food Market.

OBOZREVATEL узнал, какую еду подавали на мероприятии (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Пресс-марафон Зеленского

Пресс-марафон Зеленского

Пресс-марафон Зеленского проходит на территории Kyiv Food Market

Пресс-марафон Зеленского проходит на территории Kyiv Food Market

Так, представителей СМИ угощали круассанами, супами, канапе, пиццей, гамбургерами, сырниками и различными десертами. Также на столах стояла вода и автоматы с горячими напитками.

Угощения на пресс-марафоне Зеленского

Угощения на пресс-марафоне Зеленского

Угощения на пресс-марафоне Зеленского

Угощения на пресс-марафоне Зеленского

Фото: РБК

Угощения на пресс-марафоне Зеленского

Угощения на пресс-марафоне Зеленского

Угощения на пресс-марафоне Зеленского

Угощения на пресс-марафоне Зеленского

Угощения на пресс-марафоне Зеленского

Угощения на пресс-марафоне Зеленского

Угощения на пресс-марафоне Зеленского

Угощения на пресс-марафоне Зеленского

Угощения на пресс-марафоне Зеленского

Угощения на пресс-марафоне Зеленского

Угощения на пресс-марафоне Зеленского

Угощения на пресс-марафоне Зеленского

Пресс-марафон Зеленского

Пресс-марафон Зеленского

Пресс-марафон Зеленского проходит на территории Kyiv Food Market

Пресс-марафон Зеленского проходит на территории Kyiv Food Market

Пресс-марафон Зеленского проходит на территории Kyiv Food Market

Пресс-марафон Зеленского проходит на территории Kyiv Food Market

Как сообщал OBOZREVATEL, совладелец Kyiv Food Market Алекс Купер заявил, что проведение пресс-марафона украинского главы Владимира Зеленского именно в этом заведении было идеей Офиса президента.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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