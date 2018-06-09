"Большинство - геи": Ирина Билык поразила заявлением о мужчинах

Украинская певица Ирина Билык считает, что большинство мужчин имеют нетрадиционную сексуальную ориентацию.

Так она прокомментировала клип на песню "Не ховай очей", посвященный ЛГБТ-сообществу, сообщает ТСН.

Билык, которая считается гей-иконой рассказала, что поддерживает ЛГБТ-движение, а среди ее друзей много людей с нетрадиционной ориентацией.

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"Даже президент Украины Петр Порошенко высказывался очень толерантно о ЛГБТ-сообществе и поэтому я считаю, что это не является для Украины каким-то скандалом. Эти люди со мной, я с ними. Среди моих друзей и знакомых более чем 70% таких. И нельзя сказать, что этого нет. Не надо говорить, что у нас только мужчины, которые любят женщин, по моему мнению большинство мужчин - другие немножко люди", - считает певица.

Она добавила, что будет поддерживать друзей на гей-параде, который вскоре пройдет в Киеве.

"Да, я буду с друзьями. Я хочу, чтобы в Украине не писали таких маразмов, что надо их как-то душить или давить. Нет, это люди такие уже есть, и это данность", - подчеркнула Билык.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ирина Билык поразила поклонников новым имиджем.