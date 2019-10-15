Стало известно, где проходит реабилитацию Заворотнюк: сколько это стоит

Российская актриса Анастасия Заворотнюк проходит реабилитацию в Европейском медцентре на Рублевке в деревне Жуковка под Москвой.
Об этом написал Телеграм-канал "НеМалахов". "Центр работает круглосуточно. Реабилитация онкологических больных в нем проводится как после завершения основного лечения, так и между курсами лучевой и химиотерапии", — написали там.
Заворотнюк
Отметим, ранее появлялась информация о том, что Заворотнюк выписали из Европейского медцентра. Однако в Москве есть целая сеть заведений с таким названиями. Одно из них действительно находится на Рублевке.
Цена за сутки в палате класса люкс колеблется от 30 до 42 тысяч рублей. Отдельно оплачиваются услуги по реабилитации. В среднем они обходятся от 5 до 50 тысяч рублей.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы. Отмечается, что актриса продолжила лечение в реабилитационной клинике.
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