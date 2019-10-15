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15 октября • обновлено в 17:14
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Стало известно, где проходит реабилитацию Заворотнюк: сколько это стоит

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Российская актриса Анастасия Заворотнюк проходит реабилитацию в Европейском медцентре на Рублевке в деревне Жуковка под Москвой.

Об этом написал Телеграм-канал "НеМалахов". "Центр работает круглосуточно. Реабилитация онкологических больных в нем проводится как после завершения основного лечения, так и между курсами лучевой и химиотерапии", — написали там.

Заворотнюк

Заворотнюк

Отметим, ранее появлялась информация о том, что Заворотнюк выписали из Европейского медцентра. Однако в Москве есть целая сеть заведений с таким названиями. Одно из них действительно находится на Рублевке.

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Стало известно, где проходит реабилитацию Заворотнюк: сколько это стоит

Цена за сутки в палате класса люкс колеблется от 30 до 42 тысяч рублей. Отдельно оплачиваются услуги по реабилитации. В среднем они обходятся от 5 до 50 тысяч рублей.

Стало известно, где проходит реабилитацию Заворотнюк: сколько это стоит
Стало известно, где проходит реабилитацию Заворотнюк: сколько это стоит
Стало известно, где проходит реабилитацию Заворотнюк: сколько это стоит

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Россия
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