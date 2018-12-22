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''Богиня!'' Украинская секс-бомба сверкнула пышной грудью

5.3тЧитать материал на украинском

Украинская певица и бывшая вокалистка "ВИА Гры" Анна Седокова вызвала ажиотаж в сети откровенной фотографией с пышной грудью.

Соответствующее фото артистка разместила на своей странице в Instagram, дополнив его цитатой английского писателя Оскара Уайльда.

"В жизни нет ничего сложного. Это мы сложны. Жизнь — простая штука, и в ней чем проще, тем правильнее", — написала Седокова, призвав девушек "жить проще".

''Богиня!'' Украинская секс-бомба сверкнула пышной грудью

Впрочем, пользователи сети практически не обратили внимание на совет Седоковой, сосредоточившись на ее образе: "Какая же вы красивая!" "Ты секси!" "Сначала показалось Джоли, а нет, это красотка Седокова".

''Богиня!'' Украинская секс-бомба сверкнула пышной грудью
''Богиня!'' Украинская секс-бомба сверкнула пышной грудью
''Богиня!'' Украинская секс-бомба сверкнула пышной грудью
''Богиня!'' Украинская секс-бомба сверкнула пышной грудью

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Седокова удивила сеть снимком в красном латексе, на котором также засветила большую грудь.

Персона
Анна Седокова
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