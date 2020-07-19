Богдану Струтинскому – 50: чем известен народный артист Украины

Сегодня, 19 июля, генеральному директору-художественному руководителю Киевского национального академического театра оперетты, Председателю НСТДУ, народному артисту Украины Богдану Струтинскому исполняется 50 лет!

В театр оперетты Богдан Дмитриевич пришел в 2003 году на должность художественного руководителя, а уже через год стал его директором. С этого времени началась новая страница в истории учреждения культуры. Изменения касались творческого коллектива, репертуара, состояния помещения. Как показало время, все было к лучшему!

Под руководством Богдана Струтинского театр оперетты получил статус академического и национального. Начали создаваться новые сценические площадки. Киевский национальный академический театр оперетты ведет активную гастрольную и фестивальную деятельность по Украине и за ее пределами. Спектакли театра неоднократно становились победителями многочисленных международных и всеукраинских фестивалей.

По инициативе Богдана Струтинского впервые в Украине состоялось событие мирового значения - Международный музыкальный фестиваль "Карпатський простір". Не менее известным стал также Международный фестиваль "О-FEST", который проводится в Киеве и Буче. Идея создания мероприятий принадлежит руководителю Национальной оперетты Украины!

В 2016 г Богдан Струтинский также возглавил Национальный союз театральных деятелей Украины.

Сегодняшний юбиляр не скрывает, что любит успех. Чтобы им завладеть, необходимо настойчиво идти к цели, несмотря на препятствия и временные неудачи.

Поэтому в День рождения мы желаем господину Богдану уверенно шагать к вершинам с улыбкой на устах и ​​радостью в сердце! Желаем удачи, везения и содействие Высших сил на пути к Цели!