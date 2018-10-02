''Бог им судья!'' Известная украинская певица пристыдила сбежавших в Россию коллег

Популярная украинская артистка Мария Бурмака заявила, что ей сложно понять коллег, которые едут в Россию зарабатывать деньги в то время, как в Украине идет война.

Такое мнение она высказала в интервью "Укринформу". "Я могу говорить о себе. У меня есть принципы, которых всегда стараюсь придерживаться. И есть еще такая вещь, которая называется совесть. Я вижу, что есть исполнители, которые продолжают работать в России. И мы понимаем – почему. Потому что это бизнес, и это огромный рынок и возможности",- подчеркнула она.

По ее словам, артисты сами вправе выбирать, однако для нее такое поведение неприемлемо.

"У всех них есть совесть, позволяющая им это делать. Как говорят, Бог им судья", - подчеркнула Бурмака.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народная артистка Украиы Таисия Повалий показала в сети свое возвращение из России в Украину.