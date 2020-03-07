Блогерша Соня Стужук дала опаснейшие советы в своем Instagram: список

Украинская блогерша София Стужук дает небезопасные для здоровья советы пользователям, которых только на ее аккаунт в Instagram подписано более 3 миллионов.

Акушер-гинеколог Сергей Бакшеев разобрал пять наиболее вопиющих тезисов по поводу домашних родов, замершей беременности, методов контрацепции, поедания плаценты и вакцинации в материале MediaSapiens.

Роды в домашних условиях

"В моем мире не существует более правильных, более прекрасных, более безопасных, более комфортных вариантов", – писала Соня Стужук.

Бакшеев предупредил, что такие роды несут смертельные риски как для женщины, так и ребенка, поскольку могут возникнуть осложнения: кровотечение, тяжелая гипоксия у малыша. Более того, такой процесс не сертифицирован в Украине.

"Говорить людям, что роды дома лучше роды в больнице – это манипуляция и ложь. Но для блогера этот опыт мог оказаться удачным. Задача акушера-гинеколога – это не вмешательство и не ведение родов, а наблюдение за нормальным ходом событий. Мы вмешиваемся, когда побеждает естественный отбор и угроза травмы или смерти ребенка или матери", – пояснил Бакшеев.

Замершая беременность

София Стужук рассказала, что после рождения первого ребенка она пережила замершую беременность – когда плод прекратил развиваться. В больнице ей посоветовали срочно пройти "чистку", но пользователи в соцсетях посоветовали сделать эту процедуру в домашних условиях при помощи специальных трав и "разговоров со своим организмом". У блогерши начались схватки, и она решила поехать из больницы. В машине у Софии началось кровотечение, она еле дошла домой и залезла в ванну, где у нее случился выкидыш.

София Стужук instagram/sofia_stuzhuk

Врач считает, что женщине повезло, но у другого человека может быть другой опыт: можно потерять сознание в ванной или истечь кровью. Плодовое яйцо при осложнениях можно вытянуть только пинцетом. Все должно происходить под наблюдением персонала.

Прерванный половой акт и симптотермальный метод контрацепции

"Я против любых вмешательств в организм вроде каких-нибудь там спиралей, гормональных средств и тд. Прeзepвативы – индивидуально. Кому-то нравится, кому-то нет. Я во второй группе. Для себя оптимальными методами считаю ППА (прерванный половой акт) или СТМ (симптотермальный метод). Да, даже если там не 100% гарантия. Но я лучше доверюсь вселенной и рожу еще пару малышей, чем гробить свой организм", – заявила Стужук.

По словам Бакшеева, прерванный половой акт не является методом контрацепции, поскольку до эякуляции у мужчин выделяется определенное количество смазки и сперматозоидов, которые могут быть активны и привести к беременности. Этот способ также не позволяет вести полноценную половую жизнь и может стать причиной сексуальной дисфункции у мужчин, которая возникает из-за психологического барьера.

Симптотермальный метод предусматривает ежедневное измерение женщиной температуры в прямой кишке и ведения записей по этому поводу. Также надо разбираться в выделениях из влагалища и рассчитывать свой менструальный цикл. Врач считает, что этот древний метод – неуважение к себе. Сейчас существуют тесты для определения овуляции.

Потребление плаценты

"Мне совсем не стремно есть свою плаценту, отдала ее на капсуляцию и из нее сделали таблетки, уникальные по свойствам", – писала Стужук.

По ее словам, во время осложнения родов именно кусок плаценты помог ей прекратить кровотечение.

Доктор Бакшеев считает, что использование плаценты – вроде алхимии. Специалисты не нашли научных доказательств какой-либо клинической пользы такой "трапезы".

"Никакие плацентарные питательные вещества и гормоны не сохраняется в достаточных количествах после преобразования плаценты в капсулы. Поэтому она не может быть потенциально полезной для послеродового состояния матери. Кроме того, потребление плаценты имеет серьезные риски: тромбоэмболия эстрогенами с плацентарной ткани, инфекции и накопления экологических токсинов", – рассказала врач Наталья Лелюх.

Отказ от вакцинации

"Я тихонечко приняла в своей голове, в своей семье решение не вакцинировать своих детей. И просто этого не делаю. Я против вакцинации! Для себя изучила достаточно информации, чтоб прийти к такому решению достаточно твердо", – говорила она.

Специалисты настаивают, что отказ от вакцинации может привести к вспышке кори, как, например, это было в 2018 году, когда Украина возглавила мировой антирейтинг по количеству больных. Эта болезнь может привести к серьезным осложнениям.

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Позже Диденко опубликовала видео, где сообщила о деталях гибели своего мужа Валентина и двоих друзей.

После трагедии Диденко нарвалась на критику пользователей за то, что выставляет в соцсетях фотографии своей скорбящей свекрови, а также хвастается тем, что ее мама, как ни в чем не бывало, тоже проводит время в телефоне.

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