"Бл*ха муха!" Участник "Х-Фактора" заставил Полякову грязно материться

На музыкальное шоу "X-Фактор" в качестве участника пришел Валентин Науменко, концертный директор певицы Ольги Поляковой, что вызвало у нее эмоциональную реакцию.

Видео с участием Науменко появилось в YouTube. По словам мужчины, "на современной эстраде не хватает песен о любви" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

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"Я часто бываю в караоке. Все мои друзья говорят мне, что я должен идти на сцену. Мне кажется, что сейчас на эстраде не хватает песен о любви. Хочу спеть эту песню для девушек, которые есть в этом зале, есть в этой жизни. Потому что все глупости и подвиги в этой жизни мы делаем ради вас", – заявил Науменко.

Увидев мужчину на сцене, Полякова очень удивилась. Ее реакция была эмоциональной и бурной.

"Он для меня очень дорог. Очень хороший концертный директор. Валик, кто работать будет? Я не знаю, что тебе нужно сделать, чтобы я сказала "да" – воскликнула Полякова.

Мужчина спокойно отреагировал на высказывания Поляковой. Он также рассказал о своем отношении к певице.

"Считается, что концертные директора – это люди, которые как-то хотели реализоваться в детстве, как артисты или актеры. И поэтому они находятся рядом с людьми из шоу-бизнеса. Я восхищаюсь Поляковой как человеком и как артистом", – рассказал он.

В конце выступления голоса членов жюри разделились, и Поляковой пришлось принимать заключительное решение, пройдет ли Науменко дальше.

"Что ты так на меня смотришь? Ты хочешь попасть в "Х-Фактор"? Ты хочешь пропускать мои концерты? Бл*ха муха. Валик, епрст, у меня нет няни, теперь у меня нет концертного директора. Иди в лагерь", – заключила Полякова, отвечая согласием на участие мужчины.

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