Билли Айлиш потушили окурки об лицо: опубликовано видео

Эпатажная американская певица Билли Айлиш, ставшая за короткий промежуток одной из самых узнаваемых молодых исполнительниц, выпустила новый клип.

Ролик на песню "Хanny" был обнародован 5 декабря на официальном YouTube-канале артистки (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Как известно, Билли часто использует в своих клипах неожиданные элементы, такие как чернила на лице, или кровь, которую певица размазывает по щекам. Новый клип не стал исключением.

Билли Айлиш – клип на песню Хanny Кадр из видео

В целом ролик в этот раз был статичным за исключением ондного нюанса: об лицо Айлиш тушили окурки, что стало самым запоминающимся моментом в видео. Что примечательно, режиссером клипа на песню "Хanny" выступила сама артистка.

Билли Айлиш затушили бычки об лицо в новом клипе Кадр из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Айлиш решила выпустить собственную линейку одежды. Она показала новую коллекцию, которую создала для детей

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!