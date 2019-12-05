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5 декабря • обновлено в 22:38
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Билли Айлиш потушили окурки об лицо: опубликовано видео

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Эпатажная американская певица Билли Айлиш, ставшая за короткий промежуток одной из самых узнаваемых молодых исполнительниц, выпустила новый клип.

Ролик на песню "Хanny" был обнародован 5 декабря на официальном YouTube-канале артистки (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Как известно, Билли часто использует в своих клипах неожиданные элементы, такие как чернила на лице, или кровь, которую певица размазывает по щекам. Новый клип не стал исключением.

Билли Айлиш – клип на песню Хanny

Билли Айлиш – клип на песню Хanny

Кадр из видео

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В целом ролик в этот раз был статичным за исключением ондного нюанса: об лицо Айлиш тушили окурки, что стало самым запоминающимся моментом в видео. Что примечательно, режиссером клипа на песню "Хanny" выступила сама артистка.

Билли Айлиш затушили бычки об лицо в новом клипе

Билли Айлиш затушили бычки об лицо в новом клипе

Кадр из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Айлиш решила выпустить собственную линейку одежды. Она показала новую коллекцию, которую создала для детей

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Дмитрий Гриневич
Теги
клип видео шоу-бизнес музыка
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