Безопасный тур во время карантина: Женя Галич презентовал фильм "99 друзей Галича"

Пандемия в мире каждый день бросает вызовы многим сферам экономики и бизнеса, и так случилось, что музыкальная индустрия стала одной из самых незащищенных. Артистам пришлось сначала отменить или перенести все свои выступления и туры, а после ослаблений – сокращать количество людей в зале в десятки раз, чтобы соблюдать карантинные нормы. Фронтмен группы O.Torvald Женя Галич решил не ограничиваться одним концертом и сделал целый тур.

"Идея о подобном туре пришла еще весной, когда нас только-только закрыли на карантин. Но, так как мы тогда совсем не понимали, что такое ковид, и запреты с каждым днем ставали только жестче, эту идею откинули и решили провести один из первых онлайн-концертов в Украине. Когда карантин ослабили и уже было разрешение проводить мероприятия, а погода позволяла делать это на открытом воздухе, мы решили попробовать. Буквально за два дня мы смогли договориться с площадками во всех городах, подготовить материалы и выйти в продажу. Идея заключалась в том, чтобы сделать максимально безопасное мероприятие: открытая площадка, ограниченное количество людей, проверка температуры на входе и т.д. Нам всем хотелось хоть немного отвлечься от того, что происходит, и погрузиться в музыку", – комментирует Женя Галич.

Галич рассказал о появлении идеи тура

В фильме показано 18 дней и 18 городов

В фильме показано 18 дней и 18 городов: от Одессы до Киева, от Харькова до Львова. В каждом из которых Женя находил самобытные и оригинальные локации и показал закулисье рок-музыканта.

Фильм уже доступен на YouTube канале группы.

В каждом из городов Галич находил самобытные и оригинальные локации

В этом году O.Torvald отмечает своё 15-летие

Добавим, что в этом году O.Torvald отмечает своё 15-летие необычным концертом в Stereo Plaza 21 ноября.