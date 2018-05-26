Без трусов: российская звезда опозорилась на сцене

Российская певица, звезда реалити-шоу "Дом 2" Ольга Бузова на одном из своих концертов вышла на сцену без нижнего белья.

Артистка появилась на сцене в обтягивающих лосинах и поклонники заметили отсутствие под ними трусов, передает dni.ru.

При этом не всем фанатам понравился сценический образ певицы.

"Она и в трусах и без тошнотворна. Кто ее выпускает в люди?", "Ну сколько можно позориться , голоса нет и не будет, пора бы успокоиться, просто от шоубиза у неё поехала крыша", "Кто ты такая? Ни рожи,ни кожи. Твоё место в свинарнике, И то не факт", - пишут комментаторы.

Однако были и те, кто поддержал Бузову.

"Молодец! Завидуйте молча!", "Браво Оля!молодец! Пусть остальные завидуют", "Кого тошнит пусть не смотрят. Молодец, Бузова!!", - добавляют пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле Ольга Бузова фотографией в свадебном платье устроила ажиотаж в сети.