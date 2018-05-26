УкрEngРус
Регистрация
СпортLady

Без трусов: российская звезда опозорилась на сцене

47.7тЧитать новость на украинском

Российская певица, звезда реалити-шоу "Дом 2" Ольга Бузова на одном из своих концертов вышла на сцену без нижнего белья.

Артистка появилась на сцене в обтягивающих лосинах и поклонники заметили отсутствие под ними трусов, передает dni.ru.

Новости
"Бузова не такая страшная": Милонов сравнил Нетту Барзалай с жабой

При этом не всем фанатам понравился сценический образ певицы.

"Она и в трусах и без тошнотворна. Кто ее выпускает в люди?", "Ну сколько можно позориться , голоса нет и не будет, пора бы успокоиться, просто от шоубиза у неё поехала крыша", "Кто ты такая? Ни рожи,ни кожи. Твоё место в свинарнике, И то не факт", - пишут комментаторы.

Новости
"Даже Бузова выступила бы лучше": номер Самойловой на "Евровидении-2018" жестко раскритиковали

Однако были и те, кто поддержал Бузову.

"Молодец! Завидуйте молча!", "Браво Оля!молодец! Пусть остальные завидуют", "Кого тошнит пусть не смотрят. Молодец, Бузова!!", - добавляют пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле Ольга Бузова фотографией в свадебном платье устроила ажиотаж в сети.

Персона
Ольга Бузова
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
33
37
Смешно
2
Интересно
8
Печально
13
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги