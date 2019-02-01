''Беременна?'' Обнаженная невеста Тимати вызвала споры в сети

Невеста российского рэпера Тимати, который называет себя любимым исполнителем президента РФ Владимира Путина, Анастасия Решетова оголилась в новой фотосессии.

Модель опубликовала в своем Instagram-аккаунте снимки, на которых демонстрирует грудь внушительных размеров в блестящем нижнем белье.

"Less talk (Меньше разговоров. - Ред)", – многозначительно подписала Решетова под пикантным фото, которое притягивает внимание не только выпуклостями на фигуре девушки, но и блестящей структурой материала, из которого создано белье.

Как ни странно, поклонникам понравилась фотосессия, в которой снялась невеста Тимати. Пользователи написали, что модель отлично выглядит.

"Прелесть неземная", "Бедра огонь", "Очень женственная фигура", "Фигура изумительная", – написали восторженные поклонники.

Однако мнения разделились. Некоторым показалось, что у модели выпирает живот, потому в сети заподозрили, что она беременна.

"Ты беременна?", "Беременная лошадка", "Девушка в положении", "Красивая вы и милая, и кажется беременная", – написала другая часть фоловеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, об отношениях Тимати и Решетовой стало известно в 2015 году. Пара не очень охотно комментировала личную жизнь. Недавно парочку заподозрили в тайной свадьбе из-за фотографии в сети.

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