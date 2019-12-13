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13 декабря • обновлено в 11:32
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Белорусский рэпер Макс Корж установил рекорд в Украине

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Один из самых известных современных рэперов, кумир молодежи, певец и автор песен из Белоруссии 31-летний Макс Корж установил в Украине рекорд.

Белорусский рэпер Макс Корж установил рекорд в Украине

После масштабного концерта в Киеве в июне этого года на стадионе "Динамо", куда пришло более 40 тысяч человек, музыкант снова едет в Украину, на этот раз в Одессу. Корж выступит 25 июля на стадионе "Черноморец". Всего за сутки со дня старта официальных продаж на его концерт было раскуплено 14 тысяч билетов.

По статистике концертных промоутеров, такой динамики за короткий срок в Украине не устанавливали даже мировые знаменитости. Интересно, что на киевский сольник на стадионе "Динамо" за первые сутки было продано 6000 тысяч билетов. И вот новый рекорд!

Белорусский рэпер Макс Корж установил рекорд в Украине

"Одесса. 25 июля. Единственный концерт в Украине. Последний Киев показал, что в Украине очень горячие концерты, поэтому мы решили не частить, чтобы наша планета не разошлась по швам. Но что я вам скажу,

друзья, вам стоит хоть раз побывать там!", - написал на своей страничке в Instagram музыкант.

В Одессе артист исполнит хиты, замешанные на эстетике спальных районов, бодром речитативе и мощных танцевальных битах. Его композиции знают наизусть не только миллениалы, но и представители старших

поколений. А музыкальные критики уверяют, что "Малый" не просто повзрослел, как музыкант - он стал новой звездой мирового масштаба, иначе бы не собирал огромные стадионы.

Белорусский рэпер Макс Корж установил рекорд в Украине

Корж записал пять альбомов, отыграл сотни концертов, выпустил более двадцати клипов. Поклонники его творчества собирают бас-туры и являются самым масштабным фан-сообществом на постсоветском

пространстве. Артист выступал в десятках стран, а в 2019 умудрился собрать подряд пять стадионов.

Музыкант редко дает интервью, считает, что все можно узнать из его песен. Известно, что родился Корж в Беларуси, учился в музыкальной школе, поступил, а затем отчислился из университета. При этом в его

жизни параллельно всегда была музыка.

Белорусский рэпер Макс Корж установил рекорд в Украине

Свой первый хит "Небо поможет нам" он записал за $300, которые взял в долг у мамы. После этого парня

забрали в армию, а когда он вернулся, узнал, что песня стала популярной. А с выходом очередных хитов прославился уже и сам музыкант.

Белорусский рэпер Макс Корж установил рекорд в Украине

Критики называют концерты Макса Коржа "энергетическим продуктом". "Они несут в себе эмоциональный заряд, а "в сочетании со световыми и пиротехническими спецэффектами становятся настоящим сумасшествием", - говорят те, кто успел их посетить. У Одессы есть шанс не только в этом убедиться, но и стать частью шоу, которое запомнится на всю жизнь.

Напомним, единственный концерт Макса Коржа в Украине состоится 25 июля 2020 года в Одессе на стадионе "Черноморец".

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