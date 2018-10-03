Басков рассказал, как ночью голосовал на трассе с Киркоровым

Российские артисты Николай Басков и Филипп Киркоров вместе не раз попадали в курьезные ситуации.

Об одном из таких случаев, который произошел в канун новогодних праздников, рассказал Басков в интервью Tele.ru.

По словам певца, после очередных съемок одного из новогодних концертов, которые закончились после полуночи, они вместе с Киркоровым решили сходить в кино на ночной сеанс. Поехали вдвоем на спортивном двухместном автомобиле без охраны и сопровождения.

После сеанса вышли — машина не заводится, так как разрядился аккумулятор, потому что артисты забыли выключить фары.

"На дворе холодно, зима, снег, кругом никого, полчетвертого утра. Мы идем к дороге голосовать. Филипп стоит впереди, я рядом, чуть за ним, и с дороги меня не видно (он же все-таки сильно выше меня). Останавливается тачка, внутри несколько парней и девушка. Филипп своим фирменным голосом произносит: "Ребята, пожалуйста, помогите. У нас проблемы. Надо "прикурить", - рассказывает Басков.

Далее, по словам Баскова, между артистами и ребятами в автомобиле произошел такой диалог:

"Слушай, ты так на Киркорова похож!", - говорит водитель авто.

"Что значит "похож"?! Это я и есть!" - возмущается Киркоров.

"Ну да, ага, вы Киркоров! Только Баскова еще не хватает для полноты картины", - восклицает девушка с заднего сиденья машины.

После этого Басков выходит из-за спины Киркорова и говорит: "Так вот он я!"

"Они нас, конечно, спасли — "прикурили", завели, — но за все время спасательной операции никто из них не произнес ни слова, в таком шоке они были", - рассказал Басков в интервью.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, российские эстрадные певцы Филипп Киркоров и Николай Басков, которых недавно раскритиковали в сети за вульгарный клип-миллионник к песне "Ibiza", сняли новое короткое видео, которым якобы извинились перед своими возмущенными поклонниками-моралистами.