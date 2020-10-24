Бабкин, Шоптенко и Горбунов с Осадчей: как украинские звезды собирали грибы

Наступил октябрь, а вслед за ним пришло и время сбора грибов, которое по-другому называют "тихой охотой". К подобному "флешмобу" присоединились и знаменитости. OBOZREVATEL рассказывает, как Сергей Бабкин, Алена Шоптенко, Юрий Горбунов и другие звезды украинского шоу-бизнеса собирали дары леса.

Игорь Ласточкин

Пока некоторые звезды превратили "тихую охоту" в свое хобби и изощряются в приготовлении различных вкусностей и солений из них, кто-то все еще остается безгранично далек от даров леса. Как например, актер и телеведущий Игорь Ласточкин. На днях он повеселил своих подписчиков фотографией с грибом, который обнаружил буквально под ногами.

"Вот это что, кто знает? Есть можно? Впервые в жизни спотыкаюсь о гриб! Чуть ногу не вывихнул", - написал Ласточкин в посте.

В комментариях подписчики Игоря отметили, что подобный гриб есть можно, но перед этим подготовиться – написать завещание и надеть парадный костюм.

Игорь Ласточкин нашел гриб впервые в жизни www.instagram.com/lastochkin_igor

Алена Шоптенко

Хореограф и танцовщица Алена Шоптенко похвасталась своим подписчикам, что отправилась на сбор грибов в первый раз. Ее наставником в этом деле стал муж Алексей, который является грибником со стажем. О своих злоключениях хореограф поделилась в своем Instagram. Шоптенко пожаловалась, что на пути попадалось очень много мухоморов и поганок, а также разных "не идентифицированных грибов", которые относятся к виду "лучше не трогать, если не уверен".

"Конечно, искреннюю радость вызывали найденные польские и маслята, которые тут же шли в корзину. Ну а когда мы находили "те самые" белые – восторга не было предела! Ощущение, что ты находишь что-то невероятно ценное!", - рассказала танцовщица.

Кроме того, хореограф сообщила, что ядовитые поганки могут "маскироваться" под съедобные грибы и философски отметила, что поэтому они очень похожи на людей.

Шоптенко научилась собирать грибы www.instagram.com/p/CGUgg8Oj2Ak

Соня Плакидюк

Фотограф и судья программы "Топ-модель по-украински" Соня Плакидюк также поделилась "уловом" – двумя большими грибами. Фото добычи она подписала: "Тихая охотница вышла на тропу охоты". В комментариях подписчики похвалили Соню, поздравили и начали давать советы о том, как нужно срезать грибы, чтобы не повредить корни.

Соня Плакидюк и грибы www.instagram.com/moi_sofism

Юрий Горбунов и Катя Осадчая

Одна из самых любимых семей украинского телевидения также отправились за грибами, причем – в полном составе, на "тихую охоту" поехал и сын пары Иван, лицо которого все еще скрывают от поклонников. Юрий Горбунов подписал фото скромно: "Хорошего всем дня, и кому повезет – грибочков". А вот телеведущая Катя Осадчая опубликовала сразу несколько своих фото, а также сына Ивана, а подпись оставила ироничную:

"Лента соцсетей разделилась на два лагеря – выборы и грибы, мы присоединились ко вторым. И вам советуем, в лесу прекрасно", - сообщила телеведущая.

Катя Осадча и Юрий Горбунов www.instagram.com/kosadcha

Сергей Бабкин

А вот для Сергея Бабкина сбор грибов – это уже своего рода, традиция. В этот раз артист отправился на "тихую охоту" большой компанией и улов был внушительным, ведь из леса Бабкин с друзьями унесли сразу несколько ведер даров леса. Затем Сергей опубликовал фотографию большого белого гриба.

Сергей Бабкин нашел друга www.instagram.com/babkin_official

"Абсолютно Счастливый День! Все наши приключения смотрите в сториз. p.s. Не пишите, что грибы надо срезать! Загуглите! И узнаете, что такое грибница", - сообщил Бабкин.

Как сообщал OBOZREVATEL, из грибов можно приготовить множество вкусных блюд, рецепт пяти из них мы предлагаем в нашей подборке.