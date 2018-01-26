Ажиотаж вокруг сериала "Школа": что думают об этом школьники

В сети активно обсуждают новый украинский сериал про подростков "Школа", который рассказывает о насущных проблемах украинский школьников. В сериале затронут тему буллинга, славы в соцсетях и даже суицида.

Украинские школьники, которые уже посмотрели 8 серий этого сериала, рассказали, что думают о "Школе", сообщает "Телекритика".

Например, 10-летняя Стефания позитивно оценивает сериал.

"Мне 10 лет. Хоть этот сериал и не для таких маленьких, как я, мне он понравился. Плюсы: саундтрек чудесный (сериал сопровождается песней "Там де ми є" группы "Антитіла", – ред.), хорошие актеры, все очень реалистичное".

10-летняя Люба тоже в восторге от "Школы" и называет сильные стороны проекта: интересный сюжет, все герои говорят по-украински и реалистичность съемок.

Многих школьников смущает язык, на котором общаются герои сериала, мол, весьма правильный и выверенный украинский, так в жизни не бывает, считают некоторые школьники.

"Блин, завтра в школу, а я не могу оторваться, – пишет пользовательница под ником Mrs Khrom. – Но мне кажется, что сериал был бы лучше, если б в нем был суржик, – так реалистичнее".

"Там уже присутствует суржик в некоторых местах. Как по мне, это лишнее, поскольку чистый украинский язык гораздо благозвучнее и приятнее на слух", – отвечает ее собеседница.

Некоторые возмущает школьная форма героев сериала.

"Я учусь в 11 классе. Поскольку в сериале тоже 11-й класс, могу сказать, что форма – это что-то, – пишет Катерина. – Что она есть, что ее нет. На мой взгляд, юбки нужно было сделать немного длиннее".

"Алё, народ, в какой школе вы видели, чтобы все девочки ходили в мини-юбках и на каблуках?!" – возмущается другой комментатор.

Несмотря на то, что некоторые считают сюжет надуманным и неправдоподобным, школьники подтверждают, что у них в школе все именно так.

"У нас похожее в школе. Разве что гранату не приносят, вместо нее – ножи и пистолеты. У нас учителя получают нервные срывы из-за такого", – пишут в сети.

"Вообще крутой сериал. События интересные каждый день происходят, то гранату принесли, то деньги пропали, то наркотики. У нас в школе недавно перцовый баллончик рассыпали", – соглашается другая ученица.

В итоге многие зрители "Школы", которую смотрят не только школьники, но и их родители, сходятся в одном: такой сериал украинским подросткам нужен.

"В этом возрасте все бывает – и ссоры, и попытки самоубийства, поэтому сериал учит не быть такими", "Я считаю, что он откроет глаза родителям на школьную реальность! Может, он подтолкнет родителей чаще выходить на контакт со своими детьми", "Смотрю, поскольку больше интересна психологическая сторона детей, так как у меня сын такого возраста", - пишут зрители сериала.

Как сообщал "Обозреватель", культовый сериал 90-х обвинили в сексизме и гомофобии.