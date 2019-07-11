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Atlas Weekend 2019: A$AP Rocky отменил свое выступление

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Хедлайнер киевского музыкального фестиваля Atlas Weekend 2019 рэпер A$AP Rocky не сможет принять участие в мероприятии.

В связи с тем, что артист сейчас находится в шведской тюрьме, ему пришлось отменить всё свои выступления, запланированные концерты до конца июля этого года, сообщает TMZ со ссылкой на менеджмент рэпера.

A$AP Rocky

A$AP Rocky

BBC

Новости
Atlas Weekend 2019: программа фестиваля на 11 июля

"A$AP Rocky арестован в шведской тюрьме на неопределенный период времени за то, что оборонялся во время уличной стычки. Из-за этой злополучной ситуации он вынужден отменить свой европейский фестивальный тур и все концерты в июле", - говорится в заявлении менеджмента.

A$AP Rocky

A$AP Rocky

24tv.ua

Напомним, A$AP Rocky задержали в Стокгольме в ночь на 3 июля. Музыканту инкриминировали нападение на человека и нанесение телесных повреждений. В свою очередь, музыкант и его представители утверждают, что стали в городе жертвами неизвестных парней, которые вели себя агрессивно. Словесная перепалка закончилась дракой, в которой рэперу и его бодигардам пришлось себя защитить.

A$AP Rocky

A$AP Rocky

people.com

Организаторы Atlas Weekend пока никакого заявления об отмене выступления не делали. В то же время, организаторы испанского фестиваля Solar, где рэпер должен был выступить 19 числа, уже сообщили, что будут искать ему замену.

Ранее OBOZREVATEL публиковал полный список хедлайнеров и подробности о фестивале Atlas Weekend-2019.

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Место
Украина Киев
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