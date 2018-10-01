Астронавт в космосе снял клип для известной рок-группы: впечатляющее видео

Астронавт NASA Дрю Фьюстел снял клип в космосе для канадской рок-группы "The Tragically Hip".

Это произошло на борту Международной космической станции. Ролик был опубликован на официальном YouTube-канале NASA.

Известно, что астронавт выполняет уже третью по счету миссию на станции и в настоящее время ему принадлежит роль командира экспедиции 56. Она началась в марте этого года. До этого он дважды летал в космос на шаттлах Atlantis (в 2009 году) и Endeavour (2011 год).

The Tragically Hip - канадская рок-группа, которая выступает с 1983 года. За это время музыканты выпустили 12 студийных и два концертных альбома, а также 46 синглов. Девять альбомов группы возглавляли канадские хит-парады.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее знаменитая группа из США похвасталась съемками клипа в Киеве.