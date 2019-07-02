Астафьеву увидели в очереди за "Киевской перепичкой": появилось видео

Украинская певица и актриса Даша Астафьева засветилась возле палатки с легендарной "Киевской перепичкой".

Соответствующее видео опубликовано на ее странице в YouTube (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

Астафьева объявила о запуске серии концептуальных короткометражек, снятых в сакральных местах Киева. Этот ролик оказался одним из них. В видео певица стоит посреди переполненной спешащими прохожими и случайными зеваками улицы, стоит в очереди за "Киевской перепичкой", параллельно читая стихотворение.

“Идея снимать эти маленькие истории пришла ко мне во сне. Такое часто бывает и то, что удается запомнить, время от времени воплощается в реальность. Эти стихотворения, они же песни детства, произносились именно с такой интонацией в моем сне. Проснувшись я очень долго смеялась, а потом решила записать всё на диктофон. Это была одна из немногих идей, которая на утро не показалась мне глупой. Вместе с братом мы записали аудио в студии и понеслось", – рассказала она.

По словам Астафьевой, эти видео очень трогательны для нее. Именно потому они сняты в сакральных для жителей Киева местах.

"Я планирую продолжать снимать. Хочется рассказать побольше историй о местах, людях и своих собственных эмоциях. Ведь мне посчастливилось встретить замечательных компаньонов, которые так же как и я относятся к юмору и красоте, и без тени сомнения вляпались со мной в эту авантюру. Спасибо им”, – добавила Астафьева.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Астафьева удивила поклонников выступлением в костюме, выполненном в БДСМ-стилистике.

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