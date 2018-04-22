Астафьева выложила новую порцию эротических фото

Украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева порадовала своих фанатов новыми эротическими снимками, на которых продемонстрировала великолепную фигуру.

Несколько откровенных фотографий в нижнем белье артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

Фото, где она позирует в чувственных образах, объединены ретро-эффектом. Восторженные поклонники Астафьевой засыпали певицу комплиментами.

"Шикарная женщина", "Я подумала, кадр из фильма", "Девушка из картин Рембрандта в современном исполнении", "Секс-символ нашего времени", "Пойду, поприседаю", "Хороша, чертовка! А взгляд…" - пишут подписчики под постами.

Многие обратили внимание на длинные волнистые волосы девушки, отметив необычность ее образа.

"Кудряшка Сью подросла", "Думал, что Каменских в ленте", "Очень красиво с длинными волосами", - комментируют фанаты.

instagram

instagram

instagram

instagram

Как сообщал "Обозреватель", ранее Даша Астафьева впечатлила поклонников эффектными фото в купальнике.