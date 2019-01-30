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Астафьева восхитила поклонников шикарной грудью: пикантные фото

2.8тЧитать материал на украинском

Популярная украинская певица и актриса Даша Астафьева поразила поклонников пикантными снимками.

Она опубликовала соответствующие фотографии в своем Instagram-аккаунте, поблагодарив фотографа за чудесную работу.

"Мой милый гений @nickyashika. Спасибо тебе за все твои таланты и любовь", – подписала Астафьева под снимками.

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Поклонники певицы были в восторге. На фото поп-дива была облачена в обтягивающее платье в пастельных тонах, из-за которого создавалось впечатление, будто на ней практически нет никакой одежды. А лиф выгодно подчеркнул ее роскошную грудь.

"Нереальная", "Богиня, мой идеал", "Ты невероятная", "Шикарная", – написали восторженные пользователи в комментариях.

Астафьева восхитила поклонников шикарной грудью: пикантные фото
Астафьева восхитила поклонников шикарной грудью: пикантные фото
Астафьева восхитила поклонников шикарной грудью: пикантные фото
Астафьева восхитила поклонников шикарной грудью: пикантные фото
Астафьева восхитила поклонников шикарной грудью: пикантные фото

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Астафьева сменила образ, снявшись в рекламе духов. Певица предстала полностью обнаженной, чем вызвала восторг в сети.

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Персона
Даша Астафьева
Тег
шоу-бизнес
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