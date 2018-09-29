''Артерия не пропускает кровь'': Кикабидзе сделал жуткое признание о раке мозга

Знаменитый грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе вспомнил о том, как много лет назад ему был поставлен страшный диагноз, и признался, что выжил только благодаря своей жене.

Как передает "СтарХит", об этом Кикабидзе рассказал в программе "Однажды". Опухоль артиста, обнаруженная 37 лет назад, оказалась злокачественной.

Тогда жители Тбилиси даже приходили прощаться с кумиром на порог его дома, но жена отгоняла их, поскольку верила, что Кикабидзе одолеет болезнь.

"Меня как будто молотком снизу по черепу ударили. Я упал. Потерял ориентацию. Положили в больницу. Там ложку не мог держать, стоять не мог, падал все время. Начали делать анализы, оказалось, плохи дела, артерия не пропускает кровь. Привезли в Москву, там сказали, что у меня в голове большая гнойная киста, срочно сделали операцию. А во время операции врачи за кистой увидели опухоль", - вспомнил Кикабидзе.

"Если бы не Ирина, меня бы и в живых сейчас не было. Всегда, когда у меня были критические ситуации, она была рядом, как скала", — отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кикабидзе обвинил Россию в развязывании войны в 2008 году и рассказал, как президент РФ хочет достигнуть своей цели - "власти над миром".