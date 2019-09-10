"Антитела" устроят еще одно шоу в Киеве: что известно

Первый стадионный тур группы "Антитіла" "Hello" подходит к завершению. Четыре города страны – Львов, Полтава, Харьков, Одесса – позади. И эстафета переходит к родному городу коллектива - Киеву.

До финального концерта в столице еще два месяца, а на запланированную дату, 17 ноября, как сообщили в пресс-службе группы, все билеты уже раскуплены. В связи с этим "Антитіла" объявляют дополнительный концерт на той же площадке - во Дворце спорта, 16 ноября.

- Сегодня мы констатируем: еще до начала широкой рекламной кампании в столице все билеты во Дворец спорта проданы. Поэтому мы объявляем дополнительный концерт и открываем продажу билетов. Теперь альбом "Hello" будет звучать вживую два дня: 16 и 17 ноября! До встречи! – говорит фронтмен группы Тарас Тополя.

Два дня подряд во Дворце спорта группа "Антитела" представит шоу продолжительностью в два с половиной часа. Также для киевского концерта группа готовит сюрпризы. Известно, что будет эксклюзивная сцена в форме полукруга весом 68 тонн - именно та, которая была специально спроектирована для тура и использовалась на стадионах.

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