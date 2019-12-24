Антитела презентовали новый документальный видеоклип: смотреть онлайн

Украинская группа Антитела презентовала клип на песню Stand up, в которой показали самые яркие моменты из масштабных концертов во Дворце спорта.

Антитела презентовали клип на трек Stand up, который стал символическим итогом насыщенного года для группы. В 2019 году произошло много знаковых событий: Антитела представили пять клипов и альбом Hello, который в живую услышали почти 80 тыс. сторонников во время стадионного тура Украиной.

Stand up – это видео-документ исторического события для группы Антитела – два переполненных столичных Дворцов спорта.

"Наш фундамент – большая идея того, что артист – для людей и ради людей. Мы поем о жизни и честны перед нашими поклонниками во всем, что делаем. Наши песни помогают и дают надежду многим людям, и они приходят к нам на концерты, чтобы почувствовать нечто больше, чем мелодии, чтобы присоединиться к большому сообществу свободных, образованных, вдохновленных людей! Они все – наши единомышленники и это наше величайшее сокровище", – поделился впечатлениями Тарас Тополя.

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