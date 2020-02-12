Училась у матери Уитни Хьюстон: американская певица поразила украинской песней. Видео

Американская певица Анджели Роуз из Нью-Йорка впечатлила сеть исполнением украинской песни "Два кольори".
Ролик опубликовало в Twitter издание "Голос Америки" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Роуз не только поразила сильным вокалом, но и спела достаточно большой отрывок песни, показав хороший украинский.
Американская певица поразила украинской песней
Исполнительница научилась петь у матери легендарной Уитни Хьюстон, а сейчас работает постановщиком музыкального шоу в украинском ресторане "Роял Пассаж" в Филадельфии.
Американка співає українську пісню "Два кольори". Співачка Анджелі Роуз - з Нью-Йорка, навчилася співати у матері Вітні Г’юстон, а наразі працює постановником музичного шоу в українському ресторані "Роял Пасаж" у Філадельфії. pic.twitter.com/r9ZsvHrfpR— Голоc Амepики (@chastime) February 12, 2020
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее младшая дочь бельгийского монарха Филиппа I принцесса Элеонора пришла в школу в украинской вышиванке.
Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!