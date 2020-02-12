Главная Новости
12 февраля • обновлено в 23:01
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Новости шоу-бизнеса

Училась у матери Уитни Хьюстон: американская певица поразила украинской песней. Видео

2.2т
Читать материал на украинском

Американская певица Анджели Роуз из Нью-Йорка впечатлила сеть исполнением украинской песни "Два кольори".

Ролик опубликовало в Twitter издание "Голос Америки" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Роуз не только поразила сильным вокалом, но и спела достаточно большой отрывок песни, показав хороший украинский.

Новости
Спела ''Щедрик'' на украинском языке и покорила мир: британская певица рассказала, как это вышло

Американская певица поразила украинской песней

Американская певица поразила украинской песней

Исполнительница научилась петь у матери легендарной Уитни Хьюстон, а сейчас работает постановщиком музыкального шоу в украинском ресторане "Роял Пассаж" в Филадельфии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее младшая дочь бельгийского монарха Филиппа I принцесса Элеонора пришла в школу в украинской вышиванке.

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!

Автор
Ирина Кулинич
Место
США
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
5
5
Смешно
18
Интересно
0
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Мерзкий язык и мерзкие создания его используют , одним словом, кастрюляголовые далбаящуры.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Рыгала и мычала.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Трэба всем дружно подякувать её.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Khruslov Alexey, свиновыродкам надо отправлять на убой,
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги