Андреа Бочелли выступил в пустом Миланском соборе. Полное видео

Валентина Гембарская Шоу 22:06, 12.04.2020 Обновлено: 22:09, 12.04.2020

В воскресенье, на католическую Пасху, 12 апреля, в пустом Миланском соборе выступил знаменитый тенор Андреа Бочелли.

Онлайн-трансляция концерта проходила на YouTube. Концерт получил название Бочелли: Музыка надежды. Аккомпанировал певцу органист собора Эмануэле Вианелли.

В списке произведений Ave Maria Шуберта и Sancta Maria Масканьи.

Андрея Болели в Миланском соборе
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В этом году верующие не смогут посетить богослужения в связи с пандемией коронавируса, которая охватила почти весь мир. Всемирно известный тенор приготовил для них и поклонников концерт, который можно посмотреть в YouTube.

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